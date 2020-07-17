Общество

«Подстрочник» с Игорем Максимовым. ВИДЕО

Сегодня, 17 июля, гостем очередного выпуска программы «Эхономика» в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) стал директор МП г. Пскова «Псковские тепловые сети» Игорь Максимов.

Ведущий эфира Константин Калиниченко обсудил с ним реальное положение дел на предприятии, планы по его развитию, подготовку к отопительному сезону, а также волнующий многих вопрос разгосударствления и приватизации теплосетей – какие тут возможны варианты, их «плюсы» и «минусы».

Напомним, Игорь Максимов утвержден на должность директора ПТС решением Псковской городской Думы 14 июля. До этого, с начала мая, он работал в статусе и. о. директора. Ранее Игорь Максимов уже возглавлял предприятие - с 2000 по 2005 годы.