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Общество

«Акценты» Донецкого: Эхо Хабаровска, конфуз «сторонника» и анонс Дня города

17.07.2020 15:09|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет очередной выпуск программы Александра Донецкого «Акценты». Напомним, комментарий политических и социокультурных событий выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове», а затем текст программы публикуется на сайте ПЛН.

Темы выпуска:

«Хабаровизация» всей страны? Что показали протесты на Дальнем Востоке России.
Парадоксы «яблости». Как чувствует себя псковская оппозиция накануне очередных выборов.
В ожидании фейерверка. Дни города Пскова пройдут в условиях ограничительных мер при пандемии коронавируса.

Всю неделю страну слегка будоражило «эхо Хабаровска». Так можно назвать реакцию блогосферы и соцсетей на события на Дальнем Востоке, где после неожиданного ареста губернатора Фургала народ вышел на площади и улицы – не только региональной столицы, но и всего Хабаровского края. В тех или иных формах протесты длятся до сих пор, а, поскольку арестованный якобы за организацию серии убийств пятнадцатилетней давности Фургал – представитель ЛДПР, лидер либерал-демократов Жириновский всю неделю активно комментировал происходящее, всячески открещиваясь при этом от самих несанкционированных протестов в крае, мол, это не наши методы. В условиях пандемии, дескать, нужно выходить только на санкционированные митинги. Чем санкционированные митинги отличаются от несанкционированных в смысле угрозы заражения коронавирусом? Вопрос риторический. Ничем.

То есть вождь ЛДПР, как обычно, занял позицию соглашательства с Кремлем, проводника его линии, «и нашим, и вашим», чтобы и компромисс с администрацией президента найти, и как бы «лицо» не потерять. С одной стороны, Жириновский вроде как возмутился действиями силовиков и грозил вывести фракцию ЛДПР из состава Госдумы, с другой – явно пошел на попятную и постарался сгладить конфликт.

Во всяком случае, никаких резких действий и демаршей не последовало. Сообщения о возможном назначении одного из известных деятелей ЛДПР, депутата Дегтярева временно исполняющим обязанности губернатора показывают, что Кремль ищет варианты успокоения народных масс, которые возмутились прежде всего тем, что центр, убрав Фургала, растоптал их выбор, и тем самым унизил.

При этом Владимир Вольфович запустил в оборот новый термин для обозначения регионального недовольства политикой центра – «хабаровизация». Известно, что Москву в регионах, мягко говоря, недолюбливают, и как раз вся хабаровская история, начиная с осени 2018 года, когда технический кандидат, фактически спойлер Фургал вдруг одолел ставленника Москвы, очень ярко эту «нелюбовь» продемонстрировала. Что до самой «хабаровизации», то чем дальше от эпицентра событий, тем эхо глуше: до Псковщины оно добралось разве что репостами в соцсетях и призывами брать пример с Хабаровска, которым, разумеется, никто не последовал.

В псковской политической ойкумене наблюдается редкостная тишь да гладь.

У нас нет сильной региональной элиты, поэтому любой посланец центра способен нагнуть ее как угодно. Собственно, поэтому за все как минимум 25 лет активной политической жизни в регионе фактически не случилось местного «кадра» на посту губернатора. Все сплошь приезжие. В этом смысле Псков отнюдь не Хабаровск, и никогда им не станет. Так что акций и демаршей не предвидится, никакая «хабаровизация» нам не грозит.

Зато грозит кое-что другое. Правда, пока в довольно туманной перспективе, и все-таки дискуссия, запущенная в оборот в мае все тем же незабвенным Владимиром Вольфовичем, продолжается. Я имею в виду вопрос о предполагаемом сокращении числа депутатов Госдумы и региональных собраний. Напомню предложение Жириновского – сократить число депутатов заксобраний вдвое. Это значит, что, скажем, в Псковском областном Собрании количество депутатов должно уменьшиться с 44 до 22. Звучит почти фантастически, но чем черт, вернее, Вольфович не шутит?

Известно, что он зачастую как раз и озвучивает идеи, которые потом реализуются Кремлем. К тому же всего двадцать лет назад так и было: Псковское областное Собрание состояло из 22 депутатов, и ничего – справлялись. К тому же, если приглядеться, как у нас осуществляется законотворческий процесс, так половина депутатов – это (позволю себе оценочное суждение) бесполезный балласт, который без потери для качества законодательной работы можно отправить в утиль. Ничего по существу не изменится, зато статус депутата заметно вырастет.

По этому поводу уже высказались несколько влиятельных псковских политиков. Спикер областного Собрания Александр Котов, напомню, одобрил предложение Жириновского, цитирую: «В целом я бы согласился с таким подходом. У нас когда-то было 22 депутата - вдвое меньше, чем сейчас, и орган в том составе работал эффективно. Тот вопрос, который поднимает Владимир Жириновский, актуален, и мы рано или поздно к нему будем возвращаться. Это связано не только с экономией, но и с организацией работы. Надо также отталкиваться от численности населения».

Депутат Госдумы от Псковской области Александр Козловский, в свою очередь, посчитал, что не стоит предложение Жириновского воспринимать всерьез, цитирую: «Владимир Вольфович всегда выделялся, мягко говоря, эпатажными высказываниями. Сегодня он может с легкостью отстаивать одну идею, а завтра — прямо противоположную. Поэтому я не считаю, что эти высказывания можно воспринимать серьезно», – выразил скепсис Козловский.

А вот депутат-яблочник Лев Шлосберг, выступая в среду в прямом эфире «Эха Москвы», высказал несогласие с предложением сократить региональный парламент, цитирую: «…я бы не рекомендовал заниматься переделкой областного Собрания, уверен в том, что для качественного законодательного процесса надо сохранить нынешнее представительство. Мне важно, чтобы у нас сохранились конкурентные выборы в областное Собрание».

Что значит «сохранить конкурентные выборы»? По-моему, наоборот, чем меньше вакансий, тем выборы более конкурентные. Если вдуматься, Шлосберг сам себе противоречит. Но под этим противоречием на самом деле скрывается опасение, что при сокращении числа депутатов шансы партии «Яблоко» в округах автоматически уменьшатся. А оно Шлосбергу надо?

Не все так просто в последнее время складывается для системной псковской оппозиции, и с «яблостью» (как окрестил Псковскую область наш любимый «яблочник») происходят довольно неприятные штуки. Скажем прямо: «яблость» явно подгнивает. Я имею в виду тот процесс, который можно назвать дрейфом «яблочных» глав в сторону власти. Так уж устроена политическая система в стране, что этот дрейф практически неизбежен, отчего от выборов глав муниципалитетов, например, отказалась партия «Справедливая Россия».

Ведь что получалось? Эсеры выступали организаторами и спонсорами избирательных кампаний своих сторонников на местах, а потом их победившие кандидаты делали фортель и уходили в «Единую Россию». В результате псковские эсеры пришли к справедливому умозаключению, что негоже готовить кадры для конкурента, и принципиально отказались от выборов руководителей муниципалитетов – зачем зря тратить деньги из партийной кассы?

А вот псковское «Яблоко» не отказалось и намерено это делать и дальше, хотя ситуация один в один похожа на эсеровскую. Сначала в сторонники «Единой России» переметнулся избранный от «Яблока» глава Дновского района Шауркин, а затем и глава Гдовского района Павлов. О вступлении последнего в партию в прямом эфире «Эха Москвы» заявил депутат Госдумы Александр Козловский. И вот тут возник конфуз, поскольку в среду, 15 июля, Шлосберг опроверг это заявление единоросса, мол, он ненадежный источник информации. И, по сведениям Шлосберга, ни в какую «Единую Россию» Павлов не вступал. Так кому верить?

Журналисты Псковской Ленты Новостей, естественно, решили обратиться к Юрию Павлову напрямую, и спросили его, так вступал или не вступал? На что получили от главы Гдовского района поразительный ответ, цитирую: «Я не хочу это комментировать, честно говоря. Я не обязан. Что я, должен кричать на каждом углу, в какой я партии? Вот пусть сами разбираются, как хотят». Во как! Что-то я подобных конфузов в нашей местной политтусовке и не припомню.

«Я не я, и мама не моя». У руководителя района спрашивают, в какой он партии, а он отвечает: я не знаю, спросите у других. Это все равно как если бы у мужика спросили: ты на ком женат, на Тане или на Наташе? А он бы ответил, да не знаю я, у них спрашивайте, кто мне жена, а кто любовница!

Вот такие у нас удивительные сторонники - сначала «Яблока», а потом «Единой России». Полное впечатление, что глава Гдовского района писал заявление во невменяемом состоянии. Смешно, - не то слово. А если говорить всерьез, то сама наша «вертикальная» система, повторюсь, как бы не рассчитана на оппозиционных глав. Которые либо вынуждены вступать в жесткое противостояние с властью, как это произошло в Новоржевском и Пустошкинском районах с «яблочными» главами-женщинами, либо так или иначе сотрудничать с «партией власти», как это происходит с главами-мужиками из Дно и Гдова. И смех, и грех, тем не менее, Лев Шлосберг заверил, что псковское отделение продолжит свои выборные кампании в муниципалитетах.

И я завершаю. Коротким, но важным анонсом. Власти Пскова объявили, что фейерверк в честь Дня города Пскова состоится 23 июля, в четверг, на набережной Великой в 22.30. При этом, кроме салюта, никаких концертов и других массовых мероприятий в этом году не будет. Цитирую инстаграм заместителя главы городской администрации Александр Коновалова: «В текущем году ввиду мер, принимаемых по недопущению распространения COVID-19, придется отказаться от массовых развлекательных мероприятий, народных гуляний и концертов».

На этом пока всё. Это были «Акценты» Донецкого. Берегите себя!

Александр Донецкий

Источник: Псковская Лента Новостей
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