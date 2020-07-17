Черного аиста снова разыскивают в Острове

Домашнего черного аиста разыскивает жительница Острова. Объявление о пропаже своего питомца Александра Ефимова разместила в сообществе «Подслушано в Остров» в социальных сетях.
Женщина отметила, что аист был на свободном выгуле, крылья не подрезаны, а в природе он просто не выживет. Особая примета птицы - травмированная левая нога. Еще птенцом он был подобран около пустого гнезда.
«Улетел из частного дома по улице Калинина города Острова. Сейчас ему 4 года, еду добывать не сможет, привык к кормлению. Он не боится кошек и собак, так как вырос с ними, может приземлиться к тем, у кого есть куры», - рассказала хозяйка.
При наличии какой-либо информации о птице просят звонить по телефону 89113500777.
Этот аист улетает из дома уже второй раз, ранее его нашли на территории воинской части в Острове.