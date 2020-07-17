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Общество

Членам нового состава Общественной наблюдательной комиссии Псковской области вручили мандаты

17.07.2020 15:45|ПсковКомментариев: 1

Мандаты вручили членам Общественной наблюдательной комиссии Псковской области. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, церемония вручения мандатов членам комиссии нового состава состоялась сегодня, 17 июля. Для этого в Псков прибыл зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов.

«Вы, в первую очередь, глаза общества. Всегда критически относитесь к тому, что вы видите. На вас лежит ответственность за судьбы людей. Получая мандат, вы становитесь официальным лицом», - сказал Александр Холодов псковским коллегам и напомнил, что их основная задача - контролировать соблюдение прав находящихся в местах лишения свободы. 

Он также отметил, что Общественная палата РФ готова помогать псковским членам комиссии по мере сил и возможностей. 

Всего было вручено 7 мандатов. Срок полномочий членов комиссии нового состава - 3 года.

С получением мандатов членов комиссии нового состава поздравил председатель Общественной палаты Псковской области Анатолий Мультах. Он пожелал пожелал плодотворной работы.

После торжественной части был утвержден регламент работы Общественной наблюдательной комиссии нового созыва. Затем прошла процедура избрания председателя комиссии и его заместителя.

Таким образом, единогласно было принято решение об избрании председателем помощника депутата Псковского областного Собрания Эдуарда Малина, а его заместителем - Андрея Холмова. Григорий Матвеев был избран секретарем Общественной наблюдательной комиссии. 

Юридическим и фактическим адресом ОНК станет адрес Общественной палаты Псковской области: Псков, улица Советская, 20.

Теги: #Общественная палата Псковской области #наблюдатель
Источник: Псковская Лента Новостей
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