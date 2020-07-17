Общество

В Себежском районе отмечают 76-ую годовщину освобождения от фашистских захватчиков

В Себежском районе сегодня, 17 июля, отмечают 76-летие со дня освобождения муниципального образования от немецко-фашистских захватчиков. От лица губернатора Псковской области жителей муниципалитета и ветеранов Великой Отечественной войны с этой важной в истории региона датой поздравила его первый заместитель, почетный житель Себежского района Вера Емельянова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

«Победа досталась высокой ценой: разрушено почти три сотни деревень, тысячи себежан погибли на фронтах, во время оккупации или пропали без вести. Этот подвиг навечно останется в нашей памяти, как и труд тех, кто восстанавливал район после войны. В этот день мы чтим память погибших и говорим особые слова благодарности каждому ныне живущему ветерану. Для нас они всегда будут примером мужества, беззаветной любви и преданности Родине. Наш долг и обязанность — сохранить историческую память о Великой Отечественной войне, передать ее молодому поколению и сделать все, чтобы быть достойными нашего наследия», - отметил глава региона в поздравительном адресе и пожелал жителям Себежского района мира, добра и благополучия.

В этот день на Замковой горе у памятного знака, посвященного основанию города, прошел молебен в память о героях, защищавших район в годы войны.

Затем в сквере 150-й Идрицко-Берлинской дивизии к памятному обелиску были возложены цветы. В торжественной церемонии, помимо вице-губернатора, приняли участие глава Себежского района Леонид Курсенков, глава администрации города Себеж Галина Малютина и представители общественности.

В ходе торжества в рамках празднования Года памяти и славы глава района вручил инициативным жителям муниципалитета медали за личный вклад в подготовку мероприятий в честь годовщины Великой Победы.

К праздничной дате приурочено также открытие на здании Себежского краеведческого музея памятной доски уроженцу города, фронтовику, народному артисту СССР Зиновию Гердту.

Добавим, что на площади у районного культурного центра весь день работает выставка мастеров народного промысла. Кроме того, районная библиотека организовала виртуальную экскурсию по Бунинским местам Себежского района и состоялась презентация фильма «Бунин и Себежский край».

Напомним, после трех лет немецкой оккупации Себеж был освобожден 17 июля 1944 года в ходе Режицко-Двинской операции воинами 150-й стрелковой Идрицкой дивизии под командованием полковника Василия Шатилова. Это же военное соединение 1 мая 1945 года штурмом овладело Рейхстагом в Берлине и водрузила на нем Знамя Победы. Во время оккупации в Себежском районе было широко развернуто партизанское движение. В 2019 году муниципалитету было присвоено почетное региональное звание «Край партизанской славы».