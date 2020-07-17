Общество

Рособрнадзор опроверг заявления о слишком сложных заданиях на ЕГЭ по химии

Задания Единого государственного экзамена по химии в 2020 году не выходят за рамки школьной программы. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

«Задания в ЕГЭ по химии не выходят за рамки школьной программы», - сказали в ведомстве, комментируя публикации о жалобах на чрезмерную сложность экзамена.

Отмечается, что экзаменационная модель контрольных измерительных материалов (КИМ) ЕГЭ по химии прошла общественно-профессиональное обсуждение летом-осенью 2019 года, а в ноябре 2019 года ее уже утвердили. Участники ЕГЭ могли заранее ознакомиться с соответствующими документами. «Все задания экзаменационных вариантов строго соответствуют этим документам», - говорится в сообщении.

В Рособрнадзоре также отметили тот факт, что в течение 2019/20 учебного года проводились вебинары для учителей-предметников. Кроме того, были опубликованы методические рекомендации для учителей и для организации самоподготовки будущих участников ЕГЭ, сообщает ТАСС.

«Результаты ЕГЭ по химии стоит обсуждать после экзамена, когда мы увидим, как участники его реально сдали. После получения результатов ЕГЭ и статистических данных о выполнении участниками экзамена всех заданий КИМ будет проведен содержательный анализ выполнения экзаменационных работ участниками ЕГЭ 2020 года», - сказали в ведомстве. В Рособрнадзоре также выразили уверенность в том, что выпускники, которые были хорошо готовы к экзамену, получат высокие результаты.

Сегодня, 17 июля, на сайт губернатора Псковской области Михаила Ведерникова поступила жалоба от псковички, которая также убеждена в том, что задания в ЕГЭ по химии были слишком сложными, особенно после трех месяцев дистанционного обучения.

«Есть хоть кто то, кто смог выступить и сказать в защиту наших детей? День и ночь они учились сами, брошенные своей школой. Ни одного урока, ни подготовки не было. Часть заданий ЕГЭ по химии была очень сложной, чтобы успешно сдать экзамен, недостаточно знать на отлично школьную программу», - написала псковичка.

«Хочу еще раз подчеркнуть тот факт, что школьники практически на 3 месяца выпали из учебного процесса. Но ни министерство просвещения, ни составители заданий этого не учли. Но ведь это несправедливо по отношению к выпускникам 2020. ЕГЭ такого уровня ломают психику детей и подрывают их веру в себя. Подумайте об испорченном будущем тысячи выпускников. Стране нужны врачи, а с таким экзаменом у детей отнимают шанс воплотить свои мечты в реальность», - уверяет женщина.