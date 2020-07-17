Общество

В псковской академии ФСИН вручили медали лучшим выпускникам

В Псковском филиале Академии ФСИН России состоялось торжественное вручение золотых медалей выпускникам 2020 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-служба Псковского филиала Академии ФСИН России.

«Золотые медалисты показывали лучшие результаты не только в учебе, но и научной, общественной и спортивной жизни образовательной организации. Они входили в состав совета курсантов и студентов вуза, а также научных кружков. Их научные публикации в сборнике конференций – результат трудоемкой кропотливой работы», - рассказали в учебном заведении.

Торжественная встреча руководства вуза со вчерашними студентками Алиной Федоровой и Ксенией Плаксицкой проходила с участием руководителей структурных подразделений образовательной организации. Врио начальника Псковского филиала Академии ФСИН России Дмитрий Алексеев вручил выпускницам золотые медали и пожелал им профессионального и личностного роста, здоровья и благополучия, отметив, что двери родного вуза для них всегда открыты.

Выпускницы обучались в вузе на факультете подготовки государственных и муниципальных служащих по направлению подготовки «Юриспруденция». У Ксении Плаксицкой был уголовно-правовой профиль, у Алины Федоровой – гражданско-правовой. При освоении основной образовательной программы высшего образования они получали только отличные оценки, за что были занесены на Доску почета Псковского филиала академии.

В этом году в Псковском филиале академии государственная итоговая аттестация состоялась у курсантов и студентов, завершивших обучение по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность и направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. У десяти выпускников красные дипломы, два стали золотыми медалистами.

Всего в 2020 году Псковский филиал академии по очной форме обучения окончили 120 человек, 91 из них продолжит службу в уголовно-исполнительной системе в 15 территориальных органах ФСИН России, а остальные выпускники будут работать на гражданских должностях в иных учреждениях и организациях Псковской области и за ее пределами.