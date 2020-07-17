В псковских поликлиниках возобновляются плановые вакцинация, диспансеризация и профосмотры

Псковская городская поликлиника продолжает работать в особом ограничительном режиме. При этом, в соответствии с постановлением главного государственного врача по Псковской области, снят запрет на плановую вакцинацию лиц, диспансеризацию и плановые профилактические осмотры населения.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в медучреждении, плановые вакцинация, диспансеризация населения (для лиц до 64 лет включительно) и профилактические осмотры будут проводиться по предварительной записи.
До особого распоряжения в ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» (поликлиника №1 (г. Псков, ул. Кузнецкая, д. 19), поликлиника №2 (г. Псков, ул. Коммунальная, д. 23), поликлиника №3 (г. Псков, ул. Индустриальная, д. 8)) продолжает действовать запрет:
Работа поликлиники организована с приоритетом оказания медицинской помощи на дому.
Вызвать врача на дом можно по телефонам:
Для выписки льготных лекарственных препаратов обращаться по телефонам:
По телефону сообщить данные пациента и контактный телефон. Документы готовятся в течение дня. О готовности документов пациенту или родственникам сообщает сотрудник поликлиники по телефону. Готовый рецепт можно получить на входе в поликлиники. При необходимости организована доставка рецептов на дом.
Пациентам, которым необходимо срочно пройти лабораторные и функциональные методы обследования для госпитализации, обращаться по телефонам:
Пациентам по вопросам освидетельствования на МСЭ обращаться по телефонам:
Для прохождения диспансеризации, профилактических осмотров, предварительных и периодических медицинских осмотров просим обращаться по телефонам:
Для проведения плановой вакцинации просим обращаться по телефонам: