Общество

В псковских поликлиниках возобновляются плановые вакцинация, диспансеризация и профосмотры

Псковская городская поликлиника продолжает работать в особом ограничительном режиме. При этом, в соответствии с постановлением главного государственного врача по Псковской области, снят запрет на плановую вакцинацию лиц, диспансеризацию и плановые профилактические осмотры населения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в медучреждении, плановые вакцинация, диспансеризация населения (для лиц до 64 лет включительно) и профилактические осмотры будут проводиться по предварительной записи.

До особого распоряжения в ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» (поликлиника №1 (г. Псков, ул. Кузнецкая, д. 19), поликлиника №2 (г. Псков, ул. Коммунальная, д. 23), поликлиника №3 (г. Псков, ул. Индустриальная, д. 8)) продолжает действовать запрет:

на плановую госпитализацию пациентов в медицинские организации стационарного типа,

на посещение пациентами поликлиник в плановом порядке.

Работа поликлиники организована с приоритетом оказания медицинской помощи на дому.

Вызвать врача на дом можно по телефонам:

Подразделение №1: 66-53-57, 66-53-58,

Подразделение №2: 56-78-15,

Подразделение №3: 53-29-46, 53-33-88.

Для выписки льготных лекарственных препаратов обращаться по телефонам:

Подразделение №1: 66-52-98, 66-53-56,

Подразделение №2: 56-96-98; 56-82-24

Подразделение №3: 53-33-88.

По телефону сообщить данные пациента и контактный телефон. Документы готовятся в течение дня. О готовности документов пациенту или родственникам сообщает сотрудник поликлиники по телефону. Готовый рецепт можно получить на входе в поликлиники. При необходимости организована доставка рецептов на дом.

Пациентам, которым необходимо срочно пройти лабораторные и функциональные методы обследования для госпитализации, обращаться по телефонам:

Подразделение №1: 66-52-98, 66-53-56,

Подразделение №2: 56-54-34, 56-14-41,

Подразделение №3: 53-31-08, 53-82-78.

Пациентам по вопросам освидетельствования на МСЭ обращаться по телефонам:

Подразделение №1: 66-52-98, 66-53-56,

Подразделение №2: 56-58-81,

Подразделение №3: 53-62-14.

Для прохождения диспансеризации, профилактических осмотров, предварительных и периодических медицинских осмотров просим обращаться по телефонам:

Подразделение №1: 66-52-98, 66-53-56,

Подразделение №2: 56-33-66,

Подразделение №3: 53-62-14.

Для проведения плановой вакцинации просим обращаться по телефонам: