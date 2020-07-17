Общество

В Пскове наградили активистов волонтерского центра

Более 20 активистов волонтерского центра «Единой России» получили благодарственные письма и подарки за свою добровольческую деятельность. Поблагодарить ребят прибыл секретарь регионального отделения партии Александр Козловский, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе реготделения партии.

Он отметил, что в сложной ситуации с пандемией коронавируса, волонтеры проявили активную гражданскую позицию, не остались в стороне и пришли на помощь нуждающимся в ней людям.

«В сложное время активизируются все ресурсы, в том числе и партийные. Волонтерское движение партии «Единая Россия» сформировалось именно тогда, когда помощь людям стала жизненно необходима. Благодаря вашей отзывчивости и неравнодушию в период пандемии коронавирусной инфекции удалось сохранить здоровье и жизнь многим людям. Вы занимались тем, что помогали людям, старались быть полезными. Постоянно быть готовым оказать поддержку - дорогого стоит! Вы от души делали свою работу. Спасибо вам за это! «Единая Россия» не осталась в стороне в этот сложный период, и то, что сейчас партия набирает популярность у населения - это также благодаря и вашей работе», - отметил Александр Козловский.

Среди основных направлений деятельности волонтерского центра «Единой России» - работа колл-центра, в том числе обработка заявлений граждан по вопросам работы управляющих компаний, общественного транспорта, учреждений здравоохранения и ЖКХ и других; информационно-просветительская работа - ребята обзвонили более 15 тыс. псковичей по вопросам противодействия распространения новой короновирусной инфекции на территории муниципалитета и региона, разъясняли об ограничительных мерах.

Кроме того, волонтерский центр проводил еженедельные рейды «Народного контроля» по мониторингу наличия товаров и лекарств первой необходимости и стоимости на них в магазинах и аптеках города, а также соблюдения мер безопасности со стороны торговых сетей по нераспростанению новой короновирусной инфекции (дезинфекция, средства защиты у сотрудников, социальная разметка) занимался распространением информационных листовок о противодействии распространению коронавируса.

Также были организованы рейды по проверке качества продуктовых наборов школьникам и соблюдению мер предосторожности на УИКах города в дни голосования по принятию поправок в Конституцию РФ.

Среди направлений деятельности - социальное волонтерство. В том числе оказание адресной помощи жителям Пскова, доставка медицинских масок, трансфер людей до учреждений здравоохранения, взаимодействие с медицинскими учреждениями г. Пскова по созданию условий для качественного обеспечения жителей города лекарствами. Ребята приняли участие в акции «Спасибо Врачам», занимаясь доставкой СИЗов и чайных продуктовых наборов в медицинские учреждения. Разработали дизайн листовок с правилами профилактики новой короновирусной инфекции в общественном транспорте, которые раздавали вместе со средствами индивидуальной защиты на остановках автобусов городского сообщения.

Еще одним направлением деятельности волонтеров стала организация и проведение различных акций и событийных мероприятий. Волонтеры организовали флешмоб в День медицинского работника, поздравив сотрудников учреждений здравоохранения, которые стоят на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией. Ко Дню защиты детей ребята провели дезинфекцию детских площадок и спортивных сооружений на территории Псковского детского дома. Ко Дню Победы и в День России раздавали георгиевские ленточки и средства индивидуальной защиты на улицах города. Также проводили субботники и ряд других мероприятий.

Руководитель фракции «Единой России» в Псковской городской Думе Денис Иванов отметил, что приятно удивлен такому количеству мероприятий и добрых дел, которые делают волонтеры.

«Казалась бы, незаметно, а сейчас при подведении итогов оказывается, что такой большой список мероприятий, в которых принимали участие волонтеры. Приятно, что очень много молодых ребят присоединились к волонтерской деятельности и готовы помочь людям», - отметил Иванов и напомнил, что волонтеры работают бесплатно.

Среди активистов волонтерского центра «Единой России», которые были отмечены благодарственными письмами - Ермолин Максим, Андреев Александр, Скала Александр, Адамчук Кристина, Тарасов Игорь, Исмаилов Полад, Исмаилов Бабек, Исмаилов Бахтияр, Исмаилов Саяд, Мустафаев Зиятхан, Яковлев Дмитрий, Нани Оксана, Юшина Светлана, Колосова Арина, Коновалова Валерия, Кузьменко Алина, Воеводина Юлия, Иванов Сергей, Косенков Павел, Петров Георгий, Боярская Евгения.