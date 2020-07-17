Общество

Александр Козловский: Себежский район - место силы и боевой славы нашего региона

Депутат Госдумы РФ, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский поздравил себежан с Днем освобождения Себежского района с 76-ой годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе реготделения партии.

«Себежский район - место силы и место боевой славы нашего региона. Этот район уникален своими жителями, природными богатствами и своей историей. Себеж внесен в Список исторических городов России. Здесь неоднократно бывал художник Марк Шагал, и многие его картины вдохновлены себежскими пейзажами. В Себеже родился и вырос известный актер Зиновий Гердт», - отметил он.

Александр Козловский подчеркнул, что по всему миру Себежский район известен, как партизанский край, ведь с первых дней войны его жители уходили в леса, где организовывали подпольные группы и партизанские отряды для борьбы с немецко-фашистскими оккупантами.

«Эта земля пропитана кровью людей, ценой собственной жизни спасавших свою Родину, боевых братьев. Об этом потомкам всегда будет напоминать Курган Дружбы, который, безусловно, является самым главным мемориалом Себежского район.

В этот торжественный день желаю всем жителям района крепкого здоровья, мирного неба над головой, успехов и новых свершений, направленных на процветание родного края!» - заключил Александр Козловский.