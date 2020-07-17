Общество

Вандалы сломали молодые деревья на набережной в Себеже

Вандалы сломали молодые деревья на набережной в Себеже. Об этом сообщили в администрации Себежского района.

«Вчера сломали молодые деревья, посаженные на городской набережной, сразу за памятником Ленину. Сложно представить себе разумную мотивацию тех, кто кто это сделал. Если они в качестве предмета самореализации своих темных душевных волнений избрали деревце...», - заявили в администрации Себежского района.

В администрации также завили, что система видеонаблюдения зафиксировала вандалов. «Вскоре они станут гостями одной правоохранительной организации, где смогут ознакомиться, как их действия называются по закону, с соответствующими последствиями», - говорится в тексте.