Общество

Псковские следователи и их семьи благоустроили мемориал «Жидилов Бор»

Сегодня, в преддверии 76-й годовщины освобождения Псковского района от немецко-фашистских захватчиков сотрудники следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области и их семьи приняли участие в благоустройстве воинского мемориала «Жидилов Бор» под Псковом.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления, совместными усилиями на братском захоронении наведен порядок и перед обелиском высажены цветы в виде звезды.

Памятный обелиск установлен с целью увековечивания памяти и героического подвига Ильи Коровина, погибшего в борьбе с немецко-фашистским захватчиками вблизи деревни Жидилов Бор.

Позже вокруг обелиска было организовали захоронение останков солдат, найденных поисковиками после войны на территории Псковской области. С тех пор перезахоронения проводятся ежегодно.