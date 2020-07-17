Общество

Заболеваемость острыми кишечными инфекциями в России снизилась в три раза

Роспотребнадзор зафиксировал значительное снижение заболеваемости острыми кишечными инфекциями в России в 2020 году.

По данным оперативного мониторинга зафиксировано, что заболеваемость острыми кишечными инфекциями снизилась в три раза относительно среднемноголетнего уровня в период проведения ограничительных мероприятий, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Роспотребнадзор.

По информации ведомства, если за второй квартал 2019 года было зафиксировано 120 случаев острых кишечных инфекций на 100 тысяч населения, то в 2020 за тот же период - 40 случаев на 100 тысяч населения.

Роспотребнадзор напоминает, что лучшая профилактика заболеваемости острыми кишечными инфекциями - «это чистые руки, чистая посуда и приготовление пищи с соблюдением всех санитарных норм».