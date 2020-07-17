Общество

Почти каждый четвертый россиянин считает, что молодость длится до 35 лет

Согласно действующему законодательству молодежью считаются лица от 14 до 30 лет. Законопроект о молодежной политике предусматривает увеличение предельного возраста молодежи до 35 лет. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил у россиян, человека какого возраста они считают молодым. В опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения страны.

Россиян, считающих, что молодой возраст ограничивается тридцатью годами, - 24%. Столько же граждан говорят, что молодежь - это лица до 35 лет включительно. Каждый пятый уверен, что молодость заканчивается на отметке 25 лет. Возраст моложе 20 лет назвали 22% опрошенных.

Женщины чаще мужчин называли в качестве рубежа молодости возраст 35 лет: 26 и 23% соответственно. Больше всего же тех, кто хочет отодвинуть молодой возраст до 35, - среди россиян 25-34 лет (29%).