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Общество

Почти каждый четвертый россиянин считает, что молодость длится до 35 лет

18.07.2020 10:31|ПсковКомментариев: 0

Согласно действующему законодательству молодежью считаются лица от 14 до 30 лет. Законопроект о молодежной политике предусматривает увеличение предельного возраста молодежи до 35 лет. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил у россиян, человека какого возраста они считают молодым. В опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения страны.

Россиян, считающих, что молодой возраст ограничивается тридцатью годами, - 24%. Столько же граждан говорят, что молодежь - это лица до 35 лет включительно. Каждый пятый уверен, что молодость заканчивается на отметке 25 лет. Возраст моложе 20 лет назвали 22% опрошенных.

Женщины чаще мужчин называли в качестве рубежа молодости возраст 35 лет: 26 и 23% соответственно. Больше всего же тех, кто хочет отодвинуть молодой возраст до 35, - среди россиян 25-34 лет (29%).

Теги: #опрос #молодежь
Источник: Псковская Лента Новостей
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В опросе приняло участие 526 человек
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