Общество

30 новых случаев коронавируса зафиксировано в Псковской области

30 новых случаев коронавируса зафиксировано в Псковской области. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном штабе по ситуации с COVID-19.

На данный момент проведено 57326 исследований (за сутки — 693). Подтверждено 3402 случая коронавируса (30 за сутки), выздоровело 2023 (85). Умерло – 43 (+1).

Статистика по районам: