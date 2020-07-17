30 новых случаев коронавируса зафиксировано в Псковской области. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном штабе по ситуации с COVID-19.
На данный момент проведено 57326 исследований (за сутки — 693). Подтверждено 3402 случая коронавируса (30 за сутки), выздоровело 2023 (85). Умерло – 43 (+1).
Статистика по районам:
- Псков – 1018
- Великие Луки – 684
- Бежаницкий район - 35
- Великолукский район – 175
- Гдовский район – 74
- Дедовичский район – 48
- Дновский район - 102
- Красногородский район – 27
- Куньинский район – 30
- Локнянский район – 10
- Невельский район – 120
- Новоржевский район – 20
- Новосокольнический район - 61
- Опочецкий район – 39
- Островский район – 246
- Палкинский район - 42
- Печорский район – 41
- Плюсский район – 97
- Порховский район – 141
- Псковский район – 278
- Пустошкинский район – 6
- Пушкиногорский район - 10
- Пыталовский район – 16
- Себежский район – 23
- Стругокрасненский район – 41
- Усвятский район – 18.