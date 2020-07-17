Общество

В Сети обсуждают «суперскамейки» на набережной Великой

В Сети обсуждают «суперскамейки», установленные на набережной реки Великой, неподалеку от студенческого кампуса.

«Суперскамейки! Будьте аккуратны!», - написал подписчик сообщества «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте» и опубликовал несколько фотографий. На них отчетливо видны трещины между блоками, из которых состоит основание скамейки, а также торчащие наружу гвозди.

Подписчики группы активно обсуждают снимки. Одни не видят в этом ничего удивительного — «как платят, так и строят», другие обсуждают дизайн скамеек, считая, что «со спинкой было бы лучше».