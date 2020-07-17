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Общество

Красногородский район отмечает годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков

18.07.2020 12:45|ПсковКомментариев: 0

В субботу, 18 июля, Красногородский район празднует 76-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. В этот день свои поздравления ветеранам и жителям муниципалитета направил губернатор области Михаил Ведерников.

Фото: газета Красногородского района «Заря»

«Оккупация Красногородского района закончилась 76 лет назад, а вместе с ней - бесчинства, творимые фашистами на протяжении нескольких лет. Прошли, но не забылись годы слез, потерь и испытаний. Сегодня мы вспоминаем не только военный, но и трудовой подвиг народа. Своими руками красногородцы вернули к жизни район, который до сих пор является важной частью экономики региона», - цитирует губернатора пресс-служба администрации Псковской области.

«Великая Отечественная война навсегда изменила нашу страну, историю, судьбу каждой семьи, и наша задача - сделать все возможное, чтобы сохранить память о героических земляках и самим быть достойными их подвигов. В этот день мы говорим искренние слова благодарности всем ныне живущим ветеранам. Вы пример мужества и стойкости для каждого из нас», - отметил глава региона в поздравительном адресе и пожелал жителям Красногородского района крепкого здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой.

В этот день в районе состоялись торжественные возложения цветов к обелискам и монументам в память о героях Великой Отечественной войны.

В честь праздника, а также по случаю Дня поселка жителям района будет показан праздничный концерт, который пройдет в режиме онлайн в официальной группе районного досугового объединения в социальной сети «ВКонтакте». В эти дни в выставочном зале Администрации района открыта экспозиция декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства местных мастеров.

Напомним, с 5 июля 1941 года по 18 июля 1944 года Красногородский район был оккупирован немецко-фашистскими захватчиками. В военные годы в Советскую Армию из Красногородского района было призвано 5,5 тысяч человек.

Погибло 2,7 тыс воинов, в том числе пропало без вести более 1,4 тыс человек. Расстреляно, замучено и сожжено в годы оккупации 380 мирных жителей. Свыше 600 человек угнано на каторжные работы в Германию. Полностью сожжены 53 деревни.

При освобождении поселка в июле 1944 года шли ожесточенные бои, в которых погибло 295 солдат и офицеров. В память об этом в Красногородске открыто несколько памятников.

Теги: #ВОВ #память
Источник: Псковская Лента Новостей
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