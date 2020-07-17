Общество

В Сети появились редкие фотографии Шойгу на отдыхе

Руководитель проекта «Лига Героев» Ксения Шойгу в своем Instagram показала фотографии со своим отцом, министром обороны России Сергеем Шойгу во время путешествия в Туву.

«Для того, чтобы быть вместе - нужно быть вместе... Спасибо за то время, которое он проводит со мной! Лучший в мире отец!», - написала она.

На опубликованных кадрах показано, как министр обороны занимается рыбалкой и резьбой по дереву. В 2018 году на выставке в Кызыле были представлены написанные Сергеем Шойгу картины, а так же вырезанные вазы, шкатулки и скульптуры, передает РИА Новости.