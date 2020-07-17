Общество

Минздрав: Вторая волна коронавируса будет слабее первой

Осенью в России ожидается обычный подъем заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе коронавирусом. Однако вторая волна COVID-19 будет слабее первой. Об этом заявил главный инфекционист Минздрава, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов, передает «Интерфакс».



По словам Чуланова, осенью школьники и студенты вернутся с каникул, работающие люди - из отпусков. «Это всегда приводит к тому, что растет заболеваемость респираторными инфекциями, но мы не ожидаем второй волны такой же силы, как была первая волна», - сказал Чуланов.



По его словам, к этому времени у многих появится иммунитет к коронавирусу. Кроме того, люди стали серьезнее относиться к рекомендуемым мерам профилактики. Поэтому можно надеяться на то, что новая волна будет слабее, добавил специалист.



Ранее экс-глава всемирного профсоюза врачей WMA профессор Леонид Эйдельман заявил, что новая волна коронавирусной инфекции ожидается ноябре-декабре. По его словам, эта вспышка COVID-19 совпадет с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ с похожими на коронавирус симптомами. Поэтому заболевших COVID-19 будет сложно отличить от заразившихся другими инфекциями.



В то же время представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович сказала, что новая волна коронавируса «может случиться и завтра», если россияне не будут соблюдать профилактические меры.



При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сокращение числа новых заболевших COVID-19 в стране позволяет надеяться на отсутствие «острых проявлений» эпидемии в будущем.



По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России зафиксировано 765 437 случаев заболевания COVID-19. С начала эпидемии выздоровели 546 863 человека, скончались 12 247. Число новых заболевших за сутки постепенно снижается. 18 июля прирост заразившихся в России составил 6234 человека, достигнув минимума с конца апреля.