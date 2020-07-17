Общество

Михаил Ведерников о коронавирусе: Угроза никуда не ушла

Каждое обновление в статистике по коронавирусу в Псковской области говорит о том, что угроза никуда не ушла. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников. В своем инстаграм-аккаунте он обновил статистику по состоянию на сегодняшний день.

«Сегодня +30 новых случаев и +1 смерть от COVID19. Каждое такое обновление напоминает о том, что угроза никуда не ушла, и всем необходимо продолжать соблюдать меры противовирусной безопасности Роспотребнадзора. Выздоровевших +85, в активных очагах +3 в "Йура Корпорейшн"», - сообщил глава региона и призвал псковичей беречь себя.