Общество

Завершено строительство нового подвесного моста между деревнями Черпесса и Марково

В Шелковской волости Великолукского района завершено строительство нового подвесного моста, связывающего деревни Черпесса и Марково, пишет газета «Наш путь».

Фото: Сообщество «Газета Великолукского района "Наш путь"» «ВКонтакте»

На сегодняшний день в Черпессе проживает порядка трехсот человек, в летний период это количество существенно возрастает за счет дачников. Кроме того, одним из основных источников доходов для местных жителей является сбор грибов и ягод, заниматься которым в отсутствие безопасного моста, соединяющего берега Ловати, довольно проблематично, а лодки есть не у всех.

«В администрацию Великолуского района неоднократно обращались жители Черпесской округи, обеспокоенные тем, что подвесной мост между деревнями Черпеесса и Марково пришел в неудовлетворительное состояние, — рассказал газете «Наш путь» первый заместитель главы администрации района по жилищно-коммунальному хозяйству и градостроительству Алексей Кузьмин. — В этой связи из районного бюджета были выделены средства на строительство нового подвесного моста, чтобы у людей наконец-то появилась возможность безопасно и цивилизовано перемещаться между берегами».

15 июля проверить качество проделанной работы и лично пройтись по новому мосту собрались глава Великолукского района Сергей Петров, первый заместитель главы администрации района по ЖКХ и градостроительству Алексей Кузьмин и глава Шелковской волости Любовь Богатырева.



«Для Черпесской округи подвесные мосты – своеобразное связующее звено между населенными пунктами, - отметила глава волости. - За качественную и быстро проделанную работу очень хочется выразить благодарность администрации Великолукского района, а также подрядчику «ИП Погорелову Алексею Валерьевичу» и местным жителям, которые никогда не остаются в стороне, если требуется помощь, и всегда готовы помогать в благоустройстве родной округи собственными силами. Здесь проживают по-настоящему неравнодушные люди».

Добавим, мост связывающий Черпессу и Марково, - не единственный в Шелковской волости, который ожидает преображение. Так, в планах администрации муниципалитета – капитальный ремонт подвесного моста через реку Ловать, соединяющего деревни Хохлово и Губаны. Ремонт будет произведен уже в текущем 2020 году.