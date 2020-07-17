Общество

Стипендии в российских вузах могут вырасти до уровня МРОТ

Министерство науки и высшего образования России прорабатывает возможность увеличения государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ, сообщает ТАСС.

«Для увеличение норматива обеспечения государственных академических стипендий студентам до МРОТ потребует существенного увеличения объема бюджетных ассигнований федерального бюджета. Минобрнауки России прорабатываются различные варианты увеличения стипендиального обеспечения обучающихся, в том числе в отношении государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ», - сообщили в Минобрнауки.

Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2020 года равен 12 130 рублям. Согласно информации Минобрнауки, средний размер государственной академической стипендии в сентябре 2019 года по стране составил 2 980 рублей.

Кроме того, Минобрнауки РФ проведена работа по расчету дополнительной потребности на финансовое обеспечение государственных социальных стипендий. Так, пояснил представитель пресс-службы, министерством заявлена дополнительная потребность в бюджетных средствах на увеличение финансового обеспечения государственных социальных стипендий в объеме почти 8 млрд рублей в рамках подготовки предложений по внесению изменений в закон «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».