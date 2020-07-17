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Общество

Семья медведей поселилась рядом с гдовской деревней Захонье

18.07.2020 16:34|ПсковКомментариев: 0

Медведица и трое медвежат поселились в 300 метрах от деревни Захонье Черневской волости Гдовского района, пишет газета «Гдовская заря» со ссылкой на очевидца Сергея Рыжова. По его словам, уходить в лес они не собираются. Людей они не боятся, звуков триммера, бензопилы или автомобиля тоже.

Охотовед Владимир Екимов о данном факте знает, но считает, что поделать с этим ничего нельзя. «Причина того, что медведь прописался у людей, в самих жителях деревни. Если быть точнее, то в их безалаберности, а именно в наличии несанкционированных свалок, где и питаются косолапые, - пояснил он. - Похожая ситуация и в поселке Любимец, там медведь частый гость на бывшей взлетной полосе, очевидцы показывали даже видео.

Для того, чтобы отвадить медведей появляться вблизи населенных пунктов, по словам охотоведа, нужно соблюдать простые правила, например, не выкидывать пищевые отходы за забор.

Источник: Псковская Лента Новостей
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