Общество

Михаил Ведерников призвал помнить, какой ценой Псковская область справилась с первой волной коронавируса

Ситуация с коронавирусом в Псковской области улучшается. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем видеообращении к жителям региона в «Инстаграме».

По его словам, за предыдущую неделю почти на 50% снизилось количество новых случаев заражения. Прри этом продолжает расти количество выздоровевших. В среду и четверг число победивших болезнь в 4 раза превысило число заболевших. Не допущено новых очагов.

«Нам удалось перейти ко второму этапу снятия ограничений. Рассчитываю, что через две или три недели перейдем к третьему и уже к последнему этапу. Тем не менее, коронавирус еще никуда не ушел, и пик заболевания, который мы прошли, дался системе здравоохранения очень тяжело», - констатировал губернатор.

«До сих пор приходят заключения патологоанатомов по умершим от коронавируса. С конца июня количество зарегистрированных смертей увеличилось вдвое. Поэтому призываю всех помнить, какой ценой мы справились с первой волной. Коронавирус не любит жаркую погоду, но надо понимать, что впереди осень и может быть вторая волна», - добавил он и выразил надежду, что к этому времени у населения сформируется популяционный иммунитет.

Одной из основных задач по борьбе с коронавирусом он назвал строительство новых инфекционных корпусов в Пскове и Великих Луках. В Пскове готовность составляет 18%, а в Великих Луках – 11%. «Стройка ведется ударными темпами, и нужно отдать должное Минобороны. Военные показывают потрясающие качество и скорость», - отметил глава региона.

Михаил Ведерников также напомнил, что решением Псковского областного Собрания учреждено новое учреждение здравоохранения - Псковская областная инфекционная больница, которое возглавит зав.отделением пульмонологии Псковской городской больницы Анастасия Повторейко.