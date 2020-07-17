Общество

Доктор Мясников развеял миф о вреде кофе

Врач Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» опроверг распространенное заблуждение о вреде кофе.

«Я не знаю, откуда у нас миф о вредности кофе, о его влиянии на цвет лица, на гипертонию, на аритмию и прочее», – пояснил он. На самом деле, кофе – один из тех продуктов, употребление которого снижает риск онкологических заболеваний. «Доказано: кофе снижает риски онкологии печени, простаты и груди. А человек с гепатитом, с инфекционным гепатитом B, C должен пить 3-4 чашки кофе в день», – уверен врач.

В кофе содержатся несколько сотен полезных полифенолов и других веществ, которые снижают проявление мерцательной аритмии. В определенной степени у тех, кто регулярно пьет кофе, реже случаются инфаркты даже при наличии ишемической болезни сердца.

Также кофе улучшает память и лечит запоры, стимулирует укрепление костей и снимает отек больных суставов при подагре.

«Кофе полезен. Запомните это. Вы можете его любить или не любить, но вы не можете говорить, что он вреден», – подытожил Мясников.