Общество

В статистику жертв коронавируса в Псковской области добавился еще один умерший

В статистику жертв коронавируса в Псковской области добавился еще один умерший. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем инстаграм-аккаунте.

«Сегодня в связи с маленьким объемом сделанных тестов всего +19 новых случаев и +35 выздоровевших. При этом, к сожалению, добавился еще один умерший от COVID19», - отметил он. Таким образом, с начала периода распространения коронавируса в регионе скончались 44 человека с данным заболеванием.

«Рассчитываем, что на следующей неделе вся информация по пику заболевания будет полностью обработана. В активных очагах +0 новых случаев. Берегите себя!», - сказал Михаил Ведерников.