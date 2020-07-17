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Общество

Жириновский спрогнозировал сроки назначения врио губернатора Хабаровского края

18.07.2020 22:06|ПсковКомментариев: 0

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что нового врио губернатора Хабаровского края объявят в ближайшее время, заявили РИА Новости в пресс-службе партии.

«По информации Владимира Вольфовича ... назначение может произойти в понедельник», - говорится в сообщении.

Ранее СМИ писали, что этот пост займет депутат Госдумы Михаил Дегтярев, сам политик от комментариев отказался. Жириновский также заявлял, что в случае отставки действующего губернатора на его место следует назначить представителя той же партии, то есть ЛДПР. В качестве возможных кандидатов он назвал депутатов Сергея Жигарева, Андрея Андрейченко и Михаила Дегтярева.

Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Владимир Путин пока не принял решение об отставке Фургала, но без руководителя регион долго оставаться не может.

Главу Хабаровского края задержали на прошлой неделе, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки. Сразу после задержания Фургала отправили в Москву, его арестовали на два месяца. Если приговор вынесут в этом году, до истечения срока давности, который для убийства составляет 15 лет, ему грозит пожизненное заключение.

Сам политик вину не признает. Он отмечал, что в двухтысячных годах был «директором небольшой компании» и никаких преступлений не совершал. При этом в Следственном комитете отмечали, что имеют неопровержимые доказательства его причастности к организации двух убийств и одного покушения.

Источник: Псковская Лента Новостей
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