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Общество

Названы категории людей, подлежащих прививке от коронавируса в первую очередь

19.07.2020 13:02|ПсковКомментариев: 1

Кроме людей из группы риска от коронавируса, в первую очередь, необходимо прививать учителей и тех, кто живет и работает в замкнутых коллективах. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи (НИЦЭМ) Минздрава России Александр Гинцбург, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на ТАСС.

«Я считаю, что хорошо привить учителей, потом пенсионеров и по возможности все организованные коллективы: на больших стройках, в казармах, в общежитиях. Везде, где люди проживают скученно и дышат одним воздухом», — пояснил Гинцбург. При этом он добавил, что этот вопрос должен решать Минздрав.

По его словам, противопоказанием для вакцинации могут быть хронические аутоиммунные заболевания. Помимо этого, перед введением препарата каждого человека должен проконсультировать врач-терапевт, собрав его анамнез.

Гинцбург также считает, что несколько вакцин от разных заболеваний «не наложатся друг на друга». «Исходя из общих соображений, одну вакцину от другой надо разводить на некоторое время по срокам, две-три недели для этого вполне достаточно», — добавил глава центра.

Он отметил, что у людей «умная иммунная система», поэтому промежутка времени для нее достаточно, чтобы «сориентироваться, как себя правильно повести с новыми антигенами, которые мы вводим в виде вакцины». Если человек полгода назад привился от пневмококковой инфекции, а затем решил пройти вакцинацию от коронавируса, побочных эффектов быть не должно, добавил Гинцбург.

Теги: #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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