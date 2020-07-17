Общество

35 больных коронавирусом выздоровели за сутки в Псковской области, 2 умерли

35 больных коронавирусом выздоровели за сутки в Псковской области, 2 умерли. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале «COVID-19. Псковская область».

На данный момент проведено 57 тыс. 693 исследований, за сутки – 367.

Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом выявлено 3421, из них 19 выявлены за сутки.

Всего выздоровело 2058 человек, 35 за сутки.

Количество погибших за время – 45 человек, за сутки прибавилось двое.

Статистика по районам:

Псков – 1026

Великие Луки – 689

Бежаницкий район - 35

Великолукский район – 176

Гдовский район – 74

Дедовичский район – 48

Дновский район - 102

Красногородский район – 27

Куньинский район –30

Локнянский район - 11

Невельский район - 121

Новоржевский район – 20

Новосокольнический район - 62

Опочецкий район – 39

Островский район – 246

Палкинский район - 42

Печорский район – 41

Плюсский район – 97

Порховский район - 142

Псковский район – 279

Пустошкинский район – 6

Пушкиногорский район - 10

Пыталовский район – 16

Себежский район – 23

Струго-Красненский район – 41

Усвятский район - 18