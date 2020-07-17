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Общество

35 больных коронавирусом выздоровели за сутки в Псковской области, 2 умерли

19.07.2020 13:34|ПсковКомментариев: 0

35 больных коронавирусом выздоровели за сутки в Псковской области, 2 умерли. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале «COVID-19. Псковская область».

На данный момент проведено 57 тыс. 693 исследований, за сутки – 367.

Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом выявлено 3421, из них 19 выявлены за сутки.

Всего выздоровело 2058 человек, 35 за сутки.

Количество погибших за время – 45 человек, за сутки прибавилось двое.

Статистика по районам:
Псков – 1026                                                                   
Великие Луки – 689
Бежаницкий район - 35
Великолукский район – 176
Гдовский район – 74
Дедовичский район – 48
Дновский район - 102
Красногородский район – 27
Куньинский район –30
Локнянский район - 11
Невельский район - 121
Новоржевский район – 20
Новосокольнический район - 62
Опочецкий район – 39
Островский район – 246
Палкинский район - 42
Печорский район – 41
Плюсский район – 97
Порховский район - 142
Псковский район – 279
Пустошкинский район – 6
Пушкиногорский район - 10
Пыталовский район – 16
Себежский район – 23
Струго-Красненский район – 41
Усвятский район - 18

Теги: #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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