35 больных коронавирусом выздоровели за сутки в Псковской области, 2 умерли. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале «COVID-19. Псковская область».
На данный момент проведено 57 тыс. 693 исследований, за сутки – 367.
Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом выявлено 3421, из них 19 выявлены за сутки.
Всего выздоровело 2058 человек, 35 за сутки.
Количество погибших за время – 45 человек, за сутки прибавилось двое.
Статистика по районам:
Псков – 1026
Великие Луки – 689
Бежаницкий район - 35
Великолукский район – 176
Гдовский район – 74
Дедовичский район – 48
Дновский район - 102
Красногородский район – 27
Куньинский район –30
Локнянский район - 11
Невельский район - 121
Новоржевский район – 20
Новосокольнический район - 62
Опочецкий район – 39
Островский район – 246
Палкинский район - 42
Печорский район – 41
Плюсский район – 97
Порховский район - 142
Псковский район – 279
Пустошкинский район – 6
Пушкиногорский район - 10
Пыталовский район – 16
Себежский район – 23
Струго-Красненский район – 41
Усвятский район - 18