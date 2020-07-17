Общество

Рейд по предупреждению пожаров состоялся в Опочецком районе

Рейд по предупреждению пожаров состоялся в Опочецком районе. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, 19 июля сотрудником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Опочецкому, Красногородскому и Себежскому районам совместно с главой сельского поселения «Пригородная волость» и инспектором по учету сельского поселения «Пригородная волость» проведен профилактический рейд в деревне Петровская Опочецкого района.

В ходе данного рейда осуществлен обход десяти домовладений, эксплуатирующих печное отопление, проведены инструктажи в области пожарной безопасности, в том числе в многодетных семьях. Распространены памятки о соблюдении правил пожарной безопасности в жилом секторе, по осуществлению необходимых действий при обнаружении пожара, о мерах пожарной безопасности с газовым оборудованием, о детской шалости с огнем.

До населения доведена информация об обстановке с пожарами на территории района, рассмотрены основные причины пожаров в частном жилом секторе. Жителям напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб и обязательные требования пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, безопасного использования электрооборудования, газовых приборов, порядок действий в случае возникновения пожара.

Личным составом приняты все необходимые меры, направленные на нераспространение коронавирусной инфекции и соблюдены санитарно-гигиенические и противоэпидемиологические правила.