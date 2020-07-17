Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Резиновые сапоги: за и против
Правила использования газа
образование сегодня и завтра
Удивительный кофе Доставка бесплатно
Преимущества пенсионной карты
расходники и холодильное оборудование
Карфаген на Рижском проспекте
Наталья Федорова о реализации нацпроектов
Где купаются псковичи
Телефон прямого эфира 56-73-72
Здесь будет город-парк
Нацпроекты в регионе: итоги первого года
 
 
 
ещё Общество 17.07.2020 07:363 Псковичи смогут доехать до Евпатории на поезде без пересадок 20.07.2020 07:170 В России подтвердили право граждан на выплату по страховке от невыезда за рубеж 20.07.2020 07:000 ЕГЭ по иностранным языкам и биологии сдадут сегодня псковские выпускники 19.07.2020 21:370 20 июля в Псковской области будет облачно, местами дождливо 19.07.2020 20:443 В Пскове объявлен конкурс на право сезонной торговли арбузами 19.07.2020 19:001 Закончены археологические раскопки на пересечении улиц Поземского и Труда в Пскове
 
 
 
Самое популярное 14.07.2020 15:2815 Чушью и ерундой назвал Игорь Савицкий социальные гарантии в Конституции 16.07.2020 10:3612 Число умерших от коронавируса в Псковской области увеличилось до 41 13.07.2020 15:2320 Хлебозавод закрылся в Псковском районе 14.07.2020 21:019 В Псковской области утверждены очередные послабления ограничительных мер 16.07.2020 08:071 Упавший на автобусной остановке в Пскове мужчина скончался в больнице
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

В России подтвердили право граждан на выплату по страховке от невыезда за рубеж

20.07.2020 07:17|ПсковКомментариев: 0

Страховые компании должны выплачивать возмещение по страховке от невыезда за границу. По заявлениям потребителей финуслуг на отказ страховщиков от таких выплат в период пандемии финомбудсмен Юрий Воронин чаще всего принимал положительное решение, пишет газета «Известия».

Жалобы на отказ от выплаты возмещений по страховке от невыезда заняли третье место (7.8%) по количеству специфических «коронавирусных» обращений к уполномоченному. Страховщики ссылались на форс-мажор и обстоятельства непреодолимой силы.

«Условиями договоров некоторых страховых компаний была предусмотрена возможность возврата части страховой премии в случае, если срок страхования не наступил. Отказ финансовой организации в выплате страхового возмещения не обоснован в случае, если соответствующий риск был принят на страхование», — пояснили в пресс- службе финуполномоченного.

При этом сумма страхового возмещения зависит от условия договора, как правило, это премия за вычетом части на услуги страховой компании, уточнили в пресс-службе омбудсмена.

Если граждане еще не решили свой вопрос со страховой компанией, то у них есть достаточно времени, чтобы это сделать. По словам Юрия Воронина, «коронавирусные» обращения будут поступать еще долгое время, так как законом «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг» предусмотрен трехлетний срок обращения к финансовому уполномоченному со дня, когда потребитель узнал или должен был узнать о нарушении своего права.

На первом месте (60,1%) среди жалоб в период пандемии оказались проблемы с ОСАГО (отказ из-за карантина в предоставлении транспортного средства для независимой экспертизы), на втором (19%) - уклонение от возвращения страховки при досрочном расторжении договоров.

Теги: #страхование #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы относитесь к запрету массовых мероприятий до 28 июля?
В опросе приняло участие 630 человек
20.07.2020, 07:490 Россиянам сделают скидку 90% при переводе машины с бензина на газ 20.07.2020, 07:300 Объявлена тема Михайловских Пушкинских чтений 20.07.2020, 07:170 В России подтвердили право граждан на выплату по страховке от невыезда за рубеж 20.07.2020, 07:000 ЕГЭ по иностранным языкам и биологии сдадут сегодня псковские выпускники
20.07.2020, 02:200 Рейтинг политической активности. Письма прокурору и «хабаровизация» всей страны 19.07.2020, 22:271 На четырех улицах Пскова появится освещение 19.07.2020, 22:080 Участок улицы Свердлова будет закрыт 2 августа в Пскове 19.07.2020, 21:370 20 июля в Псковской области будет облачно, местами дождливо
19.07.2020, 21:062 Бывшая швея из Пскова стала первым за 30 лет водителем автобуса ПАЗ в Воронежской области 19.07.2020, 20:443 В Пскове объявлен конкурс на право сезонной торговли арбузами 19.07.2020, 20:311 Фотофакт: Опасный балкон на улице Гоголя 19.07.2020, 20:080 В Пскове появилась первая зарядка для электромобилей
19.07.2020, 19:251 Выделены шесть основных форм заболевания COVID-19 19.07.2020, 19:001 Закончены археологические раскопки на пересечении улиц Поземского и Труда в Пскове 19.07.2020, 18:170 На стадионе в Пушкинских Горах ремонтируют лавочки для зрителей 19.07.2020, 17:340 20 июля будут идти дорожные работы на участках трассы Петербург – Псков
19.07.2020, 17:241 Роспотребнадзор разработал новые правила работы кафе и ресторанов 19.07.2020, 17:081 Россиянин сбил кепку полицейского украинским флагом 19.07.2020, 16:500 Рейд по предупреждению пожаров состоялся в Опочецком районе 19.07.2020, 15:401 Площадка опочецкого вала рассыпается
19.07.2020, 15:121 Четыре жителя Псковской области повторно сели за руль авто в нетрезвом виде 19.07.2020, 14:550 «Хендай» вылетел в кювет в Невельском районе, пострадал водитель 19.07.2020, 14:401 Предсказано появление нового океана 19.07.2020, 14:061 Когда ты - не ты
19.07.2020, 13:340 35 больных коронавирусом выздоровели за сутки в Псковской области, 2 умерли 19.07.2020, 13:291 Фотофакт: Отремонтирован тротуар на улице Звездной 19.07.2020, 13:025 Названы категории людей, подлежащих прививке от коронавируса в первую очередь 19.07.2020, 12:480 195 лет исполнилось стихотворению «Я помню чудное мгновенье…»
19.07.2020, 12:180 Водитель «Фольксвагена» наехал на женщину на улице Николая Васильева 19.07.2020, 12:082 Жены оппозиционных кандидатов на выборах президента Белоруссии объединили усилия 19.07.2020, 11:400 Регистрация транспорта в ГИБДД Псковской области перешла в прежний режим 19.07.2020, 11:180 Физкультурно-оздоровительный комплекс создадут у школы в Любятово
19.07.2020, 10:520 Пскович пытался вынести спиртное из магазина на улице Труда 19.07.2020, 10:400 Улицу Индустриальную в Пскове частично открыли 19.07.2020, 10:240 Продолжается розыск пропавшего после посещения больницы мужчины из Псковского района 19.07.2020, 10:040 Началась видеотрансляция божественной литургии в Неделю 6-ю по Пятидесятнице
19.07.2020, 09:380 Американский военнослужащий подозревается в передаче секретной информации гражданину России 19.07.2020, 09:130 Онлайн-соревнования по воркауту «Твой максимум» проведут в Пскове 18.07.2020, 22:523 Более 220 кандидатов выдвинули псковские справедливороссы на сентябрьские выборы 18.07.2020, 22:453 600 тысяч рублей собрали в ходе благотворительного концерта «Спасибо медикам!». ФОТО
18.07.2020, 22:062 Жириновский спрогнозировал сроки назначения врио губернатора Хабаровского края 18.07.2020, 21:341 В статистику жертв коронавируса в Псковской области добавился еще один умерший 18.07.2020, 21:310 В 31 доме Пскова отремонтируют общедомовое имущество по региональной программе 18.07.2020, 21:100 Две бомбы взорвались в столице Сирии — СМИ
18.07.2020, 20:531 20-летняя фигуристка, найденная мертвой в Москве, страдала лунатизмом и эпилепсией 18.07.2020, 20:360 Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Венгрии «Формулы-1» 18.07.2020, 20:110 Елизавета II посвятила в рыцари 100-летнего ветерана, собравшего для врачей 41 млн долларов 18.07.2020, 19:521 Кинотеатры в Псковской области могут открыть через две недели
18.07.2020, 19:420 Фотофакт: Рядом с рынком «Маяк» открыт люк 18.07.2020, 19:260 В Локнянском районе состоялся профилактический противопожарный рейд 18.07.2020, 18:505 Доктор Мясников развеял миф о вреде кофе 18.07.2020, 18:305 У здания Госдумы задержали более 20 ЛГБТ-активистов
18.07.2020, 18:180 До 28 градусов тепла прогнозируют в Псковской области 19 июля 18.07.2020, 18:091 На «Скай Ранчо» начался благотворительный концерт «Спасибо Медикам». ФОТО 18.07.2020, 17:581 Начинается видеотрансляция всенощного бдения в Псково-Печерском монастыре 18.07.2020, 17:520 Прямое авиасообщение между Псковом и Симферополем будет запущено с 1 августа
18.07.2020, 17:369 Михаил Ведерников: Слухи вокруг лагеря «Имени космонавтов» повлияли на потенциального инвестора 18.07.2020, 17:210 В Пскове и области ожидается высокая пожарная опасность 18.07.2020, 17:170 Еще одно ДТП произошло на Рижском шоссе, в числе пострадавших - дети 18.07.2020, 17:100 Театрально-концертная дирекция запускает новый сайт о свадебной индустрии Псковской области
18.07.2020, 17:020 При реконструкции проспекта Ленина в Великих Луках сохранят максимальное количество деревьев 18.07.2020, 16:506 Михаил Ведерников призвал помнить, какой ценой Псковская область справилась с первой волной коронавируса 18.07.2020, 16:340 Семья медведей поселилась рядом с гдовской деревней Захонье 18.07.2020, 16:210 Стипендии в российских вузах могут вырасти до уровня МРОТ
18.07.2020, 15:540 Двое грибников заблудились в Гдовском районе 18.07.2020, 15:322 Психотерапевт-экстрасенс Анна Амбарцумян найдена мертвой в шикарном отеле 18.07.2020, 15:220 Грозы с усилением ветра ожидаются в ближайшее время на северо-востоке Псковской области 18.07.2020, 15:000 Пираты взяли в заложники россиян в Гвинейском заливе
18.07.2020, 14:432 В Пскове задержаны граффитчики, занимавшиеся незаконными художествами на фасадах домов 18.07.2020, 14:360 Герман Кравченко отстранен от должности главного судьи соревнований по футболу в Псковской области 18.07.2020, 14:211 Автовладельцев предложили освободить от транспортного налога в случае простоя машины более 6 месяцев 18.07.2020, 14:110 Перелом ребер получил пассажир «Шевроле» в результате ДТП в Печорском районе
18.07.2020, 14:020 Завершено строительство нового подвесного моста между деревнями Черпесса и Марково 18.07.2020, 13:520 Пробка образовалась на Рижском шоссе из-за ДТП 18.07.2020, 13:480 Прямые трансляции богослужений из Псково-Печерского монастыря. РАСПИСАНИЕ 18.07.2020, 13:331 В Сети обсуждают «суперскамейки» на набережной Великой
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.