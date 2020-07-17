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Общество

Российские корабли ВМФ получат управляемые артснаряды

20.07.2020 08:56|ПсковКомментариев: 0

Российские боевые корабли, вооруженные артиллерийскими установками А-190-1, в ближайшей перспективе получат управляемые артиллерийские снаряды. Об этом ТАСС сообщил гендиректор ЦНИИ «Буревестник» Георгий Закаменных.

«Практика применения А-190-01 в ходе учений подтверждает ее эффективность, которая еще более возрастет при внедрении созданных боеприпасов нового поколения, включая управляемые. Это вопрос ближайшей перспективы», - сказал Закаменных.

Он напомнил, что 100-мм артиллерийская установка А-190-01 поставляется для оснащения кораблей ВМФ России с 2012 года. Она была разработана по заданию главного командования Военно-морского флота (ВМФ) на замену артустановки АК-176, до недавнего времени самой массовой на флоте.

ЦНИИ «Буревестник» разработал АК-176 еще в конце 1970-х годов, с тех пор ее модернизационный потенциал практически исчерпан. Закаменных подчеркнул, что А-190-01 существенно превосходит ее по важнейшим характеристикам.​​

Источник: Псковская Лента Новостей
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