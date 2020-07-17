Общество

Регоператор по обращению с ТКО в Великолукском районе нарушил закон

Псковская природоохранная межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства об отходах производства и потребления в деятельности оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Экологистика». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областной прокуратуре.

В ходе проверки установлено, что оператор размещает отходы на объекте размещения отходов, расположенном вблизи деревни Бабки Великолукского района. При этом на объекте размещения отходов не осуществляется обработка ходовой части транспорта дезинфицирующими средствами на выезде из полигона, что недопустимо.

В этой связи в адрес генерального директора ООО «Экологистика» внесено представление с требованием устранения выявленных нарушений закона.