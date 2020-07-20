Общество

Большинство читателей ПЛН одобряет запрет массовых мероприятий в регионе

Большинство читателей ПЛН всецело одобряет запрет массовых мероприятий до 28 июля. «Это единственно верное решение в условиях пандемии коронавируса», - считают 44,3% псковичей, которые приняли участие в опросе, опубликованном на сайте Псковской Ленты Новостей.

32,5% читателей не одобряют данное ограничение. По их мнению, запрещай — не запрещай, люди все равно будут болеть.

Практически одинаковое количество голосов набрали варианты: «Скорее против. Все уже устали от запретов и ограничений» и «Мне все равно. Я в массовых мероприятиях никогда не участвую» - 9,28% и 9,12%.

Почти 5% респондентов поддерживают запрет на массовые мероприятия, но сожалеют, что Дни города в Пскове пройдут без народных гуляний и концертов.

Отметим, что всего в опросе приняли участие 636 человека.