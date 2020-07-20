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Общество

Обнародован проект благоустройства территории у монумента «Ледовое побоище»

20.07.2020 10:24|ПсковКомментариев: 0

Жители Псковского района могут принять участие в обсуждении проекта благоустройства территории монумента «Ледовое побоище». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации района, проект благоустройства территории монумента выносится на публичное обсуждение. 

Замечания и предложения необходимо направлять в администрацию Псковского района на адрес электронной почты: pskovrajon@reg60.ru.

Больше фотографий можно найти на сайте районной администрации по ссылке http://pskovrajon.reg60.ru/

Теги: #благоустройство #псковский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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