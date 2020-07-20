Общество

Обнародован проект благоустройства территории у монумента «Ледовое побоище»

Жители Псковского района могут принять участие в обсуждении проекта благоустройства территории монумента «Ледовое побоище». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации района, проект благоустройства территории монумента выносится на публичное обсуждение.

Замечания и предложения необходимо направлять в администрацию Псковского района на адрес электронной почты: pskovrajon@reg60.ru.

Больше фотографий можно найти на сайте районной администрации по ссылке http://pskovrajon.reg60.ru/