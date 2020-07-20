Общество

Более 40% читателей ПЛН считают, что вместо ЕГЭ должны быть обычные экзамены

Псковская Лента Новостей запустила опрос в социальных сетях и узнала у жителей области, как они относятся к единому государственному экзамену.

В опросе приняли участие 698 человек. Большинство - 40,54% (283 человека) заявили, что к ЕГЭ относятся плохо, по их мнению, будущие студенты должны сдавать выпускные экзамены и вступительные в вуз, как раньше - до введения ЕГЭ.

33,52% (234 человек) считают, что ЕГЭ «убивает нервную систему детей» и подвергает их сильнейшему стрессу. 16,4% проголосовавших (113 человек) отметили, что в подготовке и проведении такого экзамена может быть слишком много сторонних факторов, поэтому оценки за ЕГЭ часто несправедливы.

Лишь 7,16% респондентов (50 человек) высказались в поддержку ЕГЭ, заявив, что это очень удобный формат экзамена для поступления в вуз. 2,58% (18 человек) читателей ПЛН сообщили, что сожалеют об отсутствии ЕГЭ во времена, когда они заканчивали школу.