Общество

Число заболевших коронавирусом в Псковской области достигло 3437 человек

Число заболевших коронавирусом в Псковской области достигло 3437 человек. Прирост заболевших за сутки составил 16 случаев. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19 в официальном Telegram-канале.

На данный момент в регионе проведено 58015 исследований, 322 из них за последние сутки, выздоровели 2096 человек, умели 45.

Статистика по районам следующая: