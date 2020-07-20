Число заболевших коронавирусом в Псковской области достигло 3437 человек. Прирост заболевших за сутки составил 16 случаев. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19 в официальном Telegram-канале.
На данный момент в регионе проведено 58015 исследований, 322 из них за последние сутки, выздоровели 2096 человек, умели 45.
Статистика по районам следующая:
- Псков – 1036
- Великие Луки – 689
- Бежаницкий район - 39
- Великолукский район – 176
- Гдовский район – 74
- Дедовичский район – 48
- Дновский район - 102
- Красногородский район – 27
- Куньинский район –30
- Локнянский район - 11
- Невельский район - 121
- Новоржевский район – 20
- Новосокольнический район - 62
- Опочецкий район – 39
- Островский район – 247
- Палкинский район - 42
- Печорский район – 41
- Плюсский район – 97
- Порховский район - 143
- Псковский район – 279
- Пустошкинский район – 6
- Пушкиногорский район - 10
- Пыталовский район – 16
- Себежский район – 23
- Стругокрасненский район – 41
- Усвятский район - 18.