Общество

МТС обновила сеть в Псковской области

ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, сообщает о реализации масштабного проекта по модернизации сети, которая в течение года проводилась на всей территории Псковской области. В результате работ скорость передачи данных в регионе выросла в среднем в полтора раза.

Модернизация сети затронула более 300 базовых станций разных поколений, обеспечивающих голосовую связь и передачу данных и расположенных по всей территории области.

На обновленных станциях сотрудники МТС реализовали сразу несколько технологических решений, одним из которых стала технология Massive MIMO. Это позволило не только увеличить скорость мобильного интернета для абонентов до 150 Мбит/с, но и подготовить сеть к дальнейшему развитию и внедрению новых технологий.

Помимо этого, жителям региона теперь доступно лучшее качество «голоса» с минимальным количеством обрывов и высокой доступностью сигнала. Это стало возможным благодаря внедрению технологии SON (Self-Organizing Network), которая обеспечивает качественные голосовые услуги и передачу данных при повышенных нагрузках на инфраструктуру связи, гибко перераспределяя мощности между базовыми станциями и увеличивая пропускную способность каналов связи.

«В течение всего времени работы МТС в Псковской области мы реализовывали на нашей сети самые современные решения. Однако любая технология устаревает, а использование оборудования разных поставщиков и поколений в перспективе затрудняет внедрение инноваций. Поэтому в конце прошлого года мы начали работы по выстраиванию «бесшовной» сети — повсеместному переходу на решение одного вендора. Учитывая, что за последние месяцы практически вся наша жизнь сосредоточилась в интернете: дистанционное образование, удаленная работа, онлайн-консультации у медиков, использование госуслуг и так далее, основной нашей задачей было провести модернизацию сети в максимально короткий срок и при этом минимально повлиять на привычную жизнь наших абонентов. Все работы проходили точечно, сначала монтировали новое оборудование, затем подготавливали к демонтажу старое, а переключение проводили преимущественно ночью. В результате мы получили новые возможности развития сети, а жители и гости Псковской области — стабильное соединение, высокую скорость передачи данных, качественную голосовую связь и, как приятный бонус, более длительную работу смартфонов и планшетов без дополнительной зарядки», - рассказала директор филиала компании МТС в Псковской области Ольга Рябченко.