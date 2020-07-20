Общество

Народных гуляний и концертов не запланировали на День города в Пскове

Массовых развлекательных мероприятий, народных гуляний и концертов не будет в День города 23 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципалитета.

23 июля в 22:30 для псковичей состоится праздничный фейерверк в честь 1117-летия со дня первого упоминания города в летописи и 76-й годовщины освобождения города Пскова от немецко-фашистских захватчиков.

Заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов отметил, в текущем году ввиду мер, принимаемых по недопущению распространения COVID-19, придется отказаться от массовых развлекательных мероприятий, народных гуляний и концертов.