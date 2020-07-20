Общество

Доказана эффективность ультрафиолета против коронавируса

Определенные виде ультрафиолетовых ламп при использовании дезинфекции закрытых помещений могут справиться с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил иммунолог, профессор Миланского государственного университета Марио Клеричи в интервью РИА Новости.

По его словам, это было доказано в ходе эксперимента. Так, специалисты поместили вирус Sars-CoV-2 в капельки воды, чтобы создать эффект, который возникает при кашле или чихании зараженного коронавирусом человека, и подвергли его УФ-излучению в различных диапазонах.

Ученые выяснили, что воздействие ультрафиолета даже в малых количествах может вызвать полную инактивацию вируса.

Клеричи также считает, что проникающие летом в земную атмосферу солнечные лучи способны практически полностью уничтожать вирус, содержащийся в капельках слюны, возникающих при кашле или разговоре с заболевшим COVID-19 человеком.

В ходе экспериментов ученые сделали вывод, что искусственные источники УФ-излучения, в том числе некоторые виды ультрафиолетовых ламп, можно использовать для борьбы с коронавирусом в закрытых помещениях.

Клеричи сообщил, что в настоящее время при содействии физиков разрабатываются специальные лампы, которые можно будет использовать в учебных помещениях.