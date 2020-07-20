В Центре гигиены и эпидемиологии Псковской области ждут назначения нового руководителя

В ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области» ждут назначения нового руководителя. Как сообщил Псковской Ленте Новостей руководитель управления Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук, с апреля обязанности главного врача учреждения исполняет Николай Калинин.
На фото: Николай Калинин, управление Роспотребнадзора по Псковской области
Ранее он на протяжении ряда лет работал в учреждении в должности заместителя главного врача.
По оценке Александра Нестерука, Николай Калинин успешно справляется с работой и хорошо зарекомендовал себя в «ковидной ситуации». Окончательное решение по кандидатуре главного врача Центра гигиены и эпидемиологии примет руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
Ранее возглавлявший учреждение Сергей Никифоров находится на пенсии.