Общество

В Центре гигиены и эпидемиологии Псковской области ждут назначения нового руководителя

В ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области» ждут назначения нового руководителя. Как сообщил Псковской Ленте Новостей руководитель управления Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук, с апреля обязанности главного врача учреждения исполняет Николай Калинин.

На фото: Николай Калинин, управление Роспотребнадзора по Псковской области

Ранее он на протяжении ряда лет работал в учреждении в должности заместителя главного врача.

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По оценке Александра Нестерука, Николай Калинин успешно справляется с работой и хорошо зарекомендовал себя в «ковидной ситуации». Окончательное решение по кандидатуре главного врача Центра гигиены и эпидемиологии примет руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Ранее возглавлявший учреждение Сергей Никифоров находится на пенсии.