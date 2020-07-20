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Общество

На льготы по кредитам для аграриев выделят 10 млрд рублей

20.07.2020 12:52|ПсковКомментариев: 0

Кабмин выделит 10 миллиардов рублей на льготы по кредитам предприятиям агропромышленного комплекса (АПК), заявил премьер-министр Михаил Мишустин. 

«Объем финансирования новой меры поддержки составит 10 миллиардов рублей, из которых уже в этом году будет направлено четыре миллиарда рублей, в следующем - еще шесть миллиардов рублей за счет перераспределения бюджетных средств», - сказал Мишустин.

Глава кабмина на совещании с вице-премьерами отметил, что соответствующее постановление подписано, сообщает ТАСС.

Михаил Мишустин пояснил, что правительство предоставит предпринимателям, занимающимся сельским хозяйством, возможность отсрочить платежи по льготным кредитам. Речь идет о краткосрочных (до одного года) льготных кредитах для малого агробизнеса, срок которых истекает уже в этом году. Премьер указал, что этот заем можно будет продлить и получить отсрочку по начисленным процентам. На аналогичную отсрочку могут рассчитывать и заемщики, которые брали инвестиционный кредит.

Также подписано постановление, «которое дает аграриям, чьи сезонные виды деятельности включены в отдельный перечень, возможность получить отсрочку или рассрочку по налоговым платежам, при условии, если половина их доходов получена от этих сезонных работ», сообщил глава кабмина. По его словам, с этим документом больше аграриев смогут воспользоваться такой формой поддержки, так как «в обновленный документ, помимо участия в уборке урожая, вошли аквакультура, переработка овощей и фруктов, а также целый ряд других позиций».

Ранее глава комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров заявил, что отечественный АПК показывает стабильный рост, но его потенциал далеко не исчерпан. «В целях реализации этого потенциала необходимо выработать эффективные механизмы реализация государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», - отметил Майоров.

Теги: #сельское хозяйство
Источник: Псковская Лента Новостей
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