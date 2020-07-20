Общество

Церемония присвоения звания почетного гражданина Пскова пройдет 23 июля

Сформирован план праздничных мероприятий, приуроченных к 76-й годовщине освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков и 1117-й годовщине первого упоминания о городе в летописи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

23 июля в 13.00 в Довмонтовом городе состоится церемония присвоения звания «Почетный гражданин города Пскова», а в 16.00 - торжественный ритуал возложения цветов к могиле Неизвестного солдата и стеле в честь присвоения Пскову звания «Город воинской славы».

В 22.30 в честь 76-й годовщины освобождения города Пскова от немецко-фашистских захватчиков на набережной реки Великой запланирован фейерверк.