Общество

Бесплатный автобус отвезет псковичей в Выбуты на водосвятный молебен

23 июля в 12.00 в деревне Выбуты Псковского района, на родине святой равноапостольной княгини Ольги, в рамках празднования 1117-й годовщины первого упоминания Пскова в летописи, 76-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков и дня памяти княгини Ольги состоится традиционный водосвятный молебен. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

Все желающие смогут добраться до деревни на бесплатном автобусе. Он отправится в 11.00 от Центра семьи на площади Ленина в Пскове. В 15.00 автобус вернется обратно.