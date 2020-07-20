Общество

Похолодание придет в Псковскую область с 21 июля

С 21 июля в Псковской области ожидается похолодание. Температурный фон будет ниже нормы на 2-3 градуса, а погода - дождливой, ветреной и облачной, говорится в сообщении научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

«Уже со вторника начинается понижение температуры на западе европейской части России: Новгородская, Псковская, Смоленская, Брянская, Московская области. Температура будет ниже нормы на 2-3 градуса, то есть температурный фон будет 20-23 градуса. Неделя будет нежаркой», - рассказал Роман Вильфанд.

По его словам, в этих регионах также будет облачно и дождливо, сообщает РИА Новости.