Общество

Стала известна зарплата разработчика iOS в Пскове

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob проанализировал зарплаты разработчиков iOS в 70 крупнейших городах России, в том числе в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в сервисе Superjob.

Так, по данным Superjob, разработчик iOS в этом городе в среднем получает 99 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 180 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге – 148 000 рублей в месяц.

В других крупных городах средний размер заработной платы такого специалиста составляет: в Новосибирске - 108 000 рублей, в Екатеринбурге – 121 000 рублей, в Ростове-на-Дону – 112 000 рублей, в Челябинске – 104 000 рублей, в Омске – 95 000 рублей в месяц.

У представителя этой профессии в соседних городах зарплата достигает следующих показателей: Тверь – 112 000 рублей, Великий Новгород – 99 000 рублей, Смоленск – 99 000 рублей, Ленинградская область – 122 000 рублей в месяц.