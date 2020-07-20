Общество

Великолучане жалуются на ужасное состояние детской площадки на улице Гагарина

Великолучане жалуются на ужасное состояние детской площадки на улице Гагарина, 7. Соответствующее обращение размещено в сообществе «Подслушано Великие Луки».

Фото: «Подслушано Великие Луки»

«Траву возле турников не косили с начала лета. К турникам просто не подойти. 2 года качели держим руками, чтобы покатать детей, так как они не закреплены. Карусели и другие развлечения уже все давно сгнили», - пишет горожанка.

Женщина просит обратить внимание на благоустройство данного двора, так как дети подвергаются опасности, играя на такой площадке.

«Также прошу обратить внимание на парковку машин в данном дворе. Некоторые недобросовестные автолюбители паркуются с заездом на детскую площадку», - пишет она.