Общество

Назван срок испытания вакцины от коронавируса на детях

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург сообщил, что испытания вакцины против коронавируса с участием детей пройдут в течение полугода после конечной фазы испытаний на взрослом населении РФ, передает ТАСС.

По словам эксперта, такой регламент прописан в существующем законодательстве. Гинцбург добавил, что учреждение, в котором он работает, уже готовит документы для перехода вакцинации детей. Процесс будет контролироваться педиатрами. В обороте прививка может появиться уже в середине августа.