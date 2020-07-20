Общество

Почти 9 млн рублей потратят на ремонт усвятской школы

Ремонт школы идет в поселке Усвяты. Стоимость работ, согласно заключенному контракту, составляет 8 млн 910 тысяч рублей. Федеральные субсидии составляют 8 млн 731 тысяч 800 рублей, из областного и местного бюджетов выделено по 89 тысяч 100 рублей, пишет газета «Новая жизнь».

Фото: «Новая жизнь»

Завершить работы планируется до 10 августа этого года. Капитальный ремонт проводится в рамках реализации государственной программы Псковской области «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики на 2014-2020 годы».

В кабинетах английского языка, географии, информатики, физики и учительской уже демонтированы старые полы. Всего полы заменят в восьми кабинетах на третьем и втором этажах. После их замены будет восстановлена электропроводка к партам в кабинете физики на втором этаже.

Также будет отремонтирована кровля здания. Сейчас крышу над спортивным залом и столовой застилают мягкой кровлей. Впоследствии установят металлические лестницы и молниезащиту.

В столовой и пищеблоке смыли старую краску, сделали антигрибковую пропитку, покрасили стены заново. Обновление ждет и спортивный зал.

В туалетах для мальчиков и девочек на первом и втором этажах заменят сантехнику, чаши Генуя - на унитазы, полностью заменят канализационные трубы и подвод воды. Проведут укрепление стен, фундамента, заново оштукатурят и покрасят стены, уложат плитку.

В коридорах и помещениях школы будут заменены светильники, отремонтирована входная группа (тамбур).

