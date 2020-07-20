Общество

День города Пскова станет темой пресс-брифинга в общественном пресс-центре ПЛН

Во вторник, 21 июля, в 11:00 в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей состоится пресс-брифинг, посвященный Дню города Пскова в 2020 году.

В это году из-за ограничительных мер, принимаемых по недопущению распространения COVID-19, традиционный праздник Дня города Пскова впервые пройдет без массовых развлекательных мероприятий, народных гуляний и концертов.

Какие все-таки мероприятия, приуроченные к 76-й годовщине освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков и 1117-й годовщине первого упоминания города в летописи, будут проведены в областном центре? Преобразится ли Псков в честь праздника? Когда и как можно будет полюбоваться праздничным фейерверком?

Подробнее о мероприятиях и о подготовке города к празднику расскажет заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов.

Дата проведения: 21 июля. Начало в 11:00.

Место проведения: пресс-центр ПЛН (Псков, улица Петровская, 51, седьмой этаж, пресс-зал).

Аккредитация в редакции Псковской Ленты Новостей по телефону (8112) 72-22-07, либо по эл. почте: alexd77@inbox.ru.